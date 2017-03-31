День единого приема граждан проведут судебные приставы Приангарья 12 апреля

Источник: Байкал Инфо
31/03/2017 - 17:18

День единого приема граждан пройдёт 12 апреля 2017 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области. Как сообщает 31 марта пресс-служба УФССП в регионе, на вопросы жителей региона по работе управления в этот день ответят его руководитель, его заместители, ответственные за организацию исполнительного производства, розыска, дознания, рассмотрения обращений в исполнительном производстве, а также начальники структурных подразделений управления и их заместители. Предварительная запись на прием к руководителю УФССП в регионе идёт по телефонам: (3952) 21-43-31, 21-44-19.

В день единого приема граждан управление будет работать с 14:00 до 20:00. На приёме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, в УФССП по Иркутской области открыт центр информирования граждан. Позвонив в call-центр по тел.: 8 (3952) 21-44-11, можно получить информацию о наличии или отсутствии задолженности и способе оплаты, государственных услугах, адресах, номерах телефонов, графиках работы управления и его структурных подразделений, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц управления при предоставлении ими государственных услуг.

Фото УФССП России по Иркутской области.

Метки: Общество, Иркутская область, УФССП России по Иркутской области
Также в рубриках: 
Запрет на выезд за границу судебные приставы Иркутска в праздники снимают в аэропорту
Из Иркутской области за год было выдворено на 164 нелегальных мигранта меньше
Судебные приставы за год арестовали имущество жителей Иркутской области на 1,5 млрд рублей
Новым главным приставом Иркутской области стал Теймур Магомедов
Должник по алиментам в Иркутске не пожелал стать пешеходом
Исключить из фида:  0