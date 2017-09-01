День Байкала отпразднуют в Иркутской области 3 сентября

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Байкала, состоятся в Иркутской области 3 сентября 2017 года. В Иркутске торжества пройдут на нескольких площадках. К примеру, в культурно-досуговом центре «Художественный» состоится программа с участием заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова, министра природных ресурсов и экологии Андрея Крючкова, министра лесного комплекса п Сергея Шеверды, представителей администрации города Иркутска, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Русского географического общества.

В фойе досугового центра будет развернута экспозиция изделий кружковцев эколого-туристического лагеря «Ольхон», пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Творческая выставка-ярмарка «Иркутский Арбат» развернётся в сквере имени Кирова. В юношеской библиотеке имени И.П. Уткина состоится интеллектуальная игра «Байкальский квиз». Проведение эколого-просветительской программы «Заповедное Прибайкалье» запланировано на площади имени 50-летия СССР. Художественные и фотовыставки откроются в отделе природы областного краеведческого музея и в 130 квартале.

Самыми массовыми станут торжества на площади перед дворцом спорта «Труд». Они начнутся в 14 часов концертной программой. Ее завершит флеш-моб «ЭКО-Поколение», организуемый в рамках продвижения этого молодежного направления Байкальского Международного экологического водного форума. Команды-участницы флеш-моба прибудут в Иркутск из Нижнеудинского, Усольского, Тулунского, Шелеховского, Иркутского районов. Они пройдут маршем по улице Ленина, неся тканевую растяжку, которая символизирует «речную ленту».

День Байкала был учрежден в 1999 году в целях усиления значимости этого уникального природного явления и привлечения широкой общественности к участию в мероприятиях по сохранению озера. В течение девяти лет праздник ежегодно отмечался в четвертое воскресенье августа. С 2008 года решением Законодательного собрания Иркутской области этот праздник перенесли на второе воскресенье сентября, а постановлением ЗС от 18 февраля 2015 года празднование Дня Байкала было установлено на первое воскресенье сентября.