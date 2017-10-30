Демеркуризацию в Усолье-Сибирском предлагают включить в программу по охране Байкала

Перечень приоритетных мероприятий для включения в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» на 2018 – 2030 годы направило правительство Иркутской области в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Как сообщает 27 октября 2017 года пресс-служба правительства региона, в частности, в этот список вошла демеркуризация цеха ртутного электролиза в Усолье-Сибирском, берегоукрепление и строительство берегозащитных сооружений планируется в Листвянке, Утулике, Иркутске, Ангарске и Байкальске. Среди приоритетов – ликвидация отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский ЦБК», и демонтаж зданий, сооружений и оборудования этого предприятия.

В разделе, связанном со снижением уровня загрязненности Байкальской природной территории, предусмотрены мероприятия по строительству полигонов твердых коммунальных отходов, межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса, мусороперегрузочных и мусоросортировочных станций, ликвидация несанкционированных свалок.

Всего перечень включает в себя 56 мероприятий, реализация которых потребует по предварительным расчетам около 41 млрд рублей: почти 33 млрд – из федерального бюджета и около восьми миллиардов – из областного.

Мероприятия разбиты по шести тематическим разделам. Сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты Байкальской природной территории (БПТ) предлагается провести за счет строительства и реконструкции очистных сооружений в 14 населенных пунктах, в основном расположенных на побережье Байкала. Подана заявка на строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе с расчетом запуска предприятия в 2020 году.

Для повышения эффективности использования рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий и сохранения находящихся под угрозой исчезновения эндемичных растений и животных предлагается создать две пожарно-химических станции на БПТ, построить объекты инфраструктуры в особой экономической зоне «Ворота Байкала», запланировано также оборудование Большой Байкальской тропы, строительство и реконструкция причальных сооружений.

Еще один раздел связан с мониторингом загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятий и передвижных источников в населенных пунктах Байкальской природной территории.

Напомним, разработкой нормативно-правовой базы и предложений по мероприятиям, связанным с охраной озера Байкал до 2030 года, Миприроды РФ совместно с Иркутской областью, Республикой Бурятия и Забайкальским краем занимается по поручению президента России Владимира Путина. Предложения должны быть представлены главе государства в марте 2018 года.