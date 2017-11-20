Делегация Законодательного собрания провела переговоры с монголо-российской межпарламентской группой

Переговоры депутатов Законодательного собрания Иркутской области с монголо-российской межпарламентской группой прошли в Улан-Баторе в середине ноября 2017 года. Как сообщает пресс-служба ЗС, в делегации регионального парламента были председатель ЗС Сергей Брилка, вице-спикер Кузьма Алдаров, председатель комиссии по контрольной деятельности Геннадий Нестерович и председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко.

Руководитель монголо-российской межпарламентской группы – Цэндийн Нямдорж, министр юстиции и внутренних дел Монголии. «Несмотря на то, что межпарламентская группа была создана лишь три года назад, ее значение для развития монголо-российских отношений сложно переоценить. Начиная с выстраивания механизмов межпарламентской дипломатии между Россией и Монголией, развития сотрудничества в сферах строительной и транспортной индустрии, сельского хозяйства и до культурно-туристического сотрудничества – все эти вопросы находятся в поле зрения данной организации», – сказал Сергей Брилка.

Открывая встречу, монгольская сторона отметила, что Сибирь в целом, и Иркутская область в частности – основной потребитель монгольских товаров, и одновременно главный поставщик российской продукции в Монголию. Соответственно необходимо развивать взаимное инвестирование. «Монгольская сторона обозначила свою заинтересованность в сотрудничестве в сфере науки и экологии, в частности, это касается охраны озера Байкал как объекта мирового наследия», – рассказал Геннадий Нестерович.

Сфера обоюдного интереса – туризм. Его развитию, как было заявлено на встрече, будет способствовать сохранение прямого авиасообщения между Монголией и Иркутской областью, и число рейсов должно соответствовать объему турпотока в зависимости от сезонности спроса. «Прозвучало немало вопросов, касающихся экономического сотрудничества. Это и поставки продуктов питания в Монголию, и стройматериалов – в стране сейчас фактически строительный бум. Монгольская сторона выразила заинтересованность в налоговых льготах для совместных предприятий, в частности, деревообрабатывающих», – отметила Ольга Носенко. Не обошли в ходе обсуждения и тему сельского хозяйства. «Актуальный вопрос – вакцинация скота. Здесь соседи рассчитывают на помощь российской стороны. В частности, в поставках вакцины. Своевременная вакцинация скота должна в перспективе способствовать снятию ветеринарного барьера для поставок мяса из Монголии в Россию», – сказал Кузьма Алдаров.

В части сотрудничества в сфере образования Иркутской области важно не потерять достигнутых позиций. Вузы Красноярска и Новосибирска также активно привлекают студентов из Монголии. Вопросы развития двустороннего сотрудничества будут обсуждаться в Иркутске уже в ближайшее время. До конца 2017 года в столице Приангарья должно состояться заседание монголо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Стороны обменяются мнениями по дальнейшему расширению сотрудничества в сферах торговли, экономики, инфраструктуры, транспорта, горнорудной промышленности, градостроительства и энергетики.