Делегация Иркутской области налаживает связи с Японией

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в рабочей поездке в городе Токио (Япония). Как 8 ноября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, официальная церемония открытия презентации Иркутской области состоится 9 ноября, модератором выступит директор Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами «РОТОБО» господин Окада Кунио. В рамках мероприятия будет показан фильм об Иркутской области, также пройдет презентация экономического, инвестиционного и туристского потенциала региона.

Сегодня Сергей Левченко встретится с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Японии Евгением Афанасьевым и торговым представителем РФ в Японии Сергеем Егоровым. Кроме того, запланированы встречи с представителями компании «Mitsui & Co., Ltd.» и компании «Kawasaki».

В рамках рабочей поездки глава Иркутской области проведет несколько переговоров, в том числе с президентом Японской национальной корпорации нефти, газа и металлов «JOGMEС» господином Кейсуке Куроки, вице-президентом Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами «РОТОБО», вице-председателем совета директоров «ITOCHU Corporation» господином Еити Кобаяси.

В Японии также состоится презентация инвестиционных проектов Иркутской области. Участие в мероприятии примут ЗАО «Энерпром-Микуни», ЗАО «Техноинвест альянс», ассоциация лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области, ОЭЗ «Ворота Байкала», «Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр», АО «Международный Аэропорт Иркутск», АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области». Делегация Иркутской области посетит международную клинику святого Луки, центральный госпиталь префектуры Исикава. Запланирована встреча Сергея Левченко с экс-премьер-министром Японии господином Есиро Мори и ряд других мероприятий.

Фото с сайта правительства Иркутской области.