Дефляция наступила в Иркутской области

В феврале 2017 года на потребительском рынке Иркутской области зафиксирована дефляция – снижение цен. В среднем цены на все товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров, сообщает 15 марта пресс-служба регионального правительства. Из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости отмечено снижение цен на свинину, кур охлажденных и мороженных, масло подсолнечное, яйца куриные, сахар, соль, рис, пшено, крупу гречневую и яблоки.

«Иркутская область стала единственным регионом Сибирского федерального округа, где в феврале текущего года наблюдалось снижение сводного индекса потребительских цен. Дефляция в регионе произошла за счет снижения стоимости непродовольственных товаров в среднем на 0,5%», – сообщил Сергей Петров.

Всего с начала года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 0,5%, что ниже, чем в прошлом году (рост на 2,1%), и ниже аналогичных показателей в среднем по России (1,1%) и Сибирскому федеральному округу (0,8%).

Сергей Петров отметил, что в городах и районах реализуются различные социальные проекты «Социальная цена», «Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар». Проектами предусматривается реализация отдельных продовольственных товаров первой необходимости с минимальными торговыми надбавками, а также со скидками. Кроме того, на территории региона продолжают активно развиваться сети магазинов низких цен (дискаунтеров), в которых продовольственные товары реализуются по ценам ниже среднерыночных на 10-15%. Всего в реализации социальных проектов участвует 1190 организаций торговли.

Кроме того, всё больше мест на рынках, ярмарках выделяют производителям продукции. По данным муниципалитетов, в феврале прошло 350 ярмарок, на 265 из которых торговали местной продукцией.