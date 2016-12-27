Дед Мороз и Снегурочка проверили знания автомобилистов на ж/д переезде Северобайкальска

Дед Мороз и Снегурочка проверили железнодорожный переезд в городе Северобайкальске, где они убедились в исправном состоянии всех систем безопасности, а также оценили уровень подготовки и знание правил дорожного движения автомобилистов. Как 27 декабря 2016 года сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, после небольшого экзамена каждый водитель получил новогодний подарок от Деда Мороза.

Эту новогоднюю акцию железнодорожники Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги организовали для привлечения внимания автомобилистов к проблеме безопасности на железнодорожных переездах. Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом на магистрали количество ДТП на переездах существенно снизилось (пять случаев в 2016 году, семь – в 2015, 11 – 2014 году) проблема остается актуальной.

Железнодорожники постоянно проводят инструктажи и беседы с водителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Раздают памятки и брошюры, напоминают о правилах проезда на радио и телевидении, устанавливают баннеры и информационные щиты у переездов. Безусловно, эти меры позволяют обеспечить снижение количества происшествий, но полностью исключить факты ДТП усилиями одних железнодорожников невозможно.

Руководство ВСЖД напоминает: безопасность при проезде через железнодорожные пути зависит от дисциплинированности водителей. Все участники движения обязаны руководствоваться одним из главных условий – поезд всегда имеет преимущество в движении перед остальными видами транспорта.

Фото из архива "Байкал Инфо".