Дать субсидию или льготы арендатору деревообрабатывающего завода в Усть-Илимске предложил Сергей Брилка

Поддержать компанию, которая в 2016 году взяла в аренду Усть-Илимский деревообрабатывающий завод, а сейчас столкнулась с финансовыми трудностями, предложил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. С таким предложением он выступил на заседании фракции партии «Единая Россия», которое прошло 24 октября 2017 года, после того, как министр лесного комплекса Сергей Шеверда рассказал, что компания ООО «БайкалЛес» сейчас приостановила работы по реанимированию завода в Усть-Илимске, потому что у неё возникли проблемы с налогами.

Министр также рассказал, что эта же компания ранее спасла два деревообрабатывающих предприятия в Иркутской области: завод в посёлке Янталь Усть-Кутского района, который сейчас обрабатывает 30 тыс. куб. метров круглого леса в год, и завод, организованный на площадке бывшего гидролизного завода в Усть-Илимске, который обрабатывает 20 тыс. куб м в год. Сергей Брилка отметил, что региону необходимо поддерживать предприятия, которые возрождают промышленность и дают рабочие места людям в территориях. «Я прекрасно знаю, какая была проблема в Янтале. Люди практически из пепла подняли производство, снова жизнь посёлку дали, а там же уже была безнадёга», – отметил спикер. Он попросил министерства лесного комплекса и экономического развития Иркутской области поработать с этим предприятием: узнать, в чём проблема, поискать способ предоставить им какую-нибудь субсидию, а может быть налоговую льготу.