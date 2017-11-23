«Чёрные медведи» выступают против свинства на берегах Байкала

Три жителя Иркутска, члены одного из крупнейших мотоклубов России «Чёрные медведи», с августа 2017 года проводят на Байкале экологические рейды и снимают об этом сюжеты, которые выкладывают в Интернете. Всего состоялось три рейда, последний был в начале ноября. Видео с первого рейда https://goo.gl/yfqaXR набрало 260 тыс. просмотров на ютубе.

В августе байкеры Сергей, Алексей и Евгений побывали в Листвянке, по дороге они догнали пикап и бросили в его багажник мусор, оставленный на дороге пассажирами машины. А девушек, разбрасывающих на пляже шкурки от бананов и бутылки, сняли с табличками «Нет свинству на Байкале!» и «Медведи против свинства!».

«Если вы находитесь в окрестностях Байкала и собираетесь выбросить фантик или бутылку прямо на землю, советуем передумать. Патрулировать прибрежные зоны начала команда байкеров «Чёрные медведи», - говорится в сообщении мотоклуба. - При виде «Чёрных медведей» очень трудно промахнуться и выбросить мусор мимо. Байкеры вызывают спонтанное желание подобрать и положить мусор в контейнер, если вы все-таки промазали и не попали в него. Узнать защитников Байкала можно по символике сообщества: мотоциклы активистов украшены искусственными медвежьими головами».