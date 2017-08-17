Члены Содружества анонимных алкоголиков Сибири побывали в колонии под Иркутском

Источник: Байкал Инфо
17/08/2017 - 14:22

Представители Содружества анонимных алкоголиков Сибири посетили колонию-поселение №51 п. Плишкино в Иркутском районе. Они рассказали о своей деятельности и помощи, которую организация может оказать осужденным сейчас и после освобождения, сообщает 17 августа 2017 года пресс-служба ГУФСИН Иркутской области.
 
На встрече с осуждёнными члены содружества презентовали фильм о деятельности организации, ответили на вопросы и раздали визитки с адресами отделений, в которые могут обращаться осужденные по месту жительства после освобождения.

«Как известно, большинство преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Во время визита представителей содружества часть осужденных заинтересовалась их деятельностью, поэтому администрация КП №51 приняла решение обговорить условия дальнейшего сотрудничества с организацией», - говорит заместитель начальника КП-51 Валерий Орбодоев.

Метки: Общество, ГУФСИН России по Иркутской области, Иркутская область
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