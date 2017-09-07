Численность коренных малочисленных народов в Иркутской области сокращается

Положение коренных малочисленных народов (КМН) Иркутской области не улучшилось за последние годы, а только ухудшилось, об этом 7 сентября 2017 года сообщила президент общественной организации «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области» Нина Вейсалова на ежегодной конференции КМН. По её словам, численность коренных народов сокращается. Как было отмечено на конференции, люди сталкиваются с серьёзными проблемами, например, со снижением поголовья оленей из-за нападения волков, низким уровнем образования и неразвитой системой медицины в отдалённых территориях.

Представители коренных народов пожаловались на то, что в школах детям родной язык преподают лишь факультативно, а также нет книг на родном языке. Представитель министерства образования Иркутской области сообщил, что решить эту проблему жители могут сами – если руководство школы и родители считают необходимым отводить больше времени на обучение детей родному языку, то министерство может внести это в программу. Что касается книг, то он отметил, что учебники по преподаванию языков выпускаются. По словам представителя министерства, коренные народы также сами должны проявлять активность в вопросах сохранения своего языка и культуры – проводить мероприятии для детей, передавать традиции внутри семьи, самых перспективных учеников отправлять на обучение в вузы Иркутской области.

Представитель Качугского района рассказал, что в селе Вершина Тутуры, где живут эвенки, очень серьёзные проблемы в системе здравоохранения. «Раньше у нас была больница. Теперь она заколоченная стоит, а врач принимает в комнатке три на четыре метра, в которой стоит пустой шкафчик, медикаментов нет. Как он должен работать?» – возмутился мужчина. Представитель министерства здравоохранения Иркутской области отметил, что с этой проблемой нужно детально разобраться и выяснить причины такого состояния медицинского пункта.

Тофы попросили детально изучить вопрос того, что при перелёте в Тофаларию родители платят половину стоимости билета за ребенка в возрасте от двух лет. Они попросили ввести плату после достижения ребенком пяти лет. В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сослались на федеральное законодательство, но обещали рассмотреть этот вопрос.