Четырёх насильников осудили в Иркутской области

В Иркутской области осудили Николая М., Александра Ш., Владислава М. и Александра К., признанных виновными в изнасиловании и иных насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч.3 ст.131, ч.3 ст.132 УК РФ). Как сообщает 14 сентября 2017 года пресс-служба прокуратуры региона, они совершили преступление в 2015 году на территории небольшого населенного пункта в Усть-Удинском районе. Помимо свидетельских показаний вину осужденных подтвердили заключения психиатрических, психологических и медицинских экспертиз.

Суд приговорил двоих обвиняемых к 6 годам и 6 месяцам и 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, одного – к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, еще одного участника преступления – к 5 годам лишения свободы.

Судебное следствие длилось более года, подсудимые свою вину отрицали, активно защищались. Во время рассмотрения уголовного дела мать одного из подсудимых, узнав, что потерпевшая находится в гостях у родственников, приехала к их дому и стала угрожать потерпевшей. Женщина незаконно проникла в чужое жилище, где продолжила угрожать потерпевшей и требовала от неё изменить показания в пользу подсудимых. По данному факту было возбуждено уголовное дело. За незаконное проникновение в жилище и угрозы в адрес потерпевшей матери одного из подсудимых назначено наказание в виде штрафа.

Фото с сайта Иркутского областного суда.