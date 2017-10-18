Четырёх человек увезли на машинах скорой помощи из иркутского клуба «Бензин»

Источник: Байкал Инфо
18/10/2017 - 11:28

Четырёх человек увезли на машинах скорой помощи из-за давки, которая возникла 17 октября 2017 года в клубе «Бензин» после выступления популярного видеоблогера Евгения Баженова (Евген BadComedian). Об этом сообщают в социальных сетях зрители, которые попали в давку.

Как пишут зрители, в клуб набили около 700 человек при меньшей вместимости, после окончания программы люди выходили более часа, гардеробщики не справлялись с таким потоком. Сам Евгений Баженов написал следующее: «Если вы когда-либо захотите сходить/выступить в клубе «Бензин», который находится в городе Иркутск, подумайте дважды, а лучше трижды. Такого скотского отношения к людям, которые купили билеты и пришли посмотреть на выступающего, никогда не видел». 

 

  • Любимая Оксана
Метки: Жизнь, Конфликт, Иркутск
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