Четырёх человек увезли на машинах скорой помощи из иркутского клуба «Бензин»

Четырёх человек увезли на машинах скорой помощи из-за давки, которая возникла 17 октября 2017 года в клубе «Бензин» после выступления популярного видеоблогера Евгения Баженова (Евген BadComedian). Об этом сообщают в социальных сетях зрители, которые попали в давку.

Как пишут зрители, в клуб набили около 700 человек при меньшей вместимости, после окончания программы люди выходили более часа, гардеробщики не справлялись с таким потоком. Сам Евгений Баженов написал следующее: «Если вы когда-либо захотите сходить/выступить в клубе «Бензин», который находится в городе Иркутск, подумайте дважды, а лучше трижды. Такого скотского отношения к людям, которые купили билеты и пришли посмотреть на выступающего, никогда не видел».