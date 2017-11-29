Четыре населённых пункта расселят в Тайшетском районе

На предоставление жилищных субсидий для переезда в другие населённые пункты жителям посёлков Брусово и Екунчет, села Еланка и деревни Пойма Тайшетского района из бюджета Иркутской области выделят 38,6 млн рублей. Сами населённые пункты планируется стереть с карты, потому что их дальнейшее развитие бесперспективно из-за труднодоступности и отдалённости. Законопроект, который это предусматривает, 29 ноября 2017 года приняли в окончательном чтении на сессии Законодательного собрания. Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, размер жилищной субсидии на одного человека составит 701 960 рублей.

Министр рассказал, что размер субсидии для одного человека сложился путём умножения общей площади жилого помещения, положенной на одного гражданина (20 кв. м), и средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья на III квартал 2017 года (35098 рублей), которую утвердил Минстрой РФ для Иркутской области.

Владимир Родионов рассказал, что правом на получение жилищной субсидии получат наниматели жилых помещений по договорам социального найма и члены их семей, поднаниматели жилого помещения, а также граждане, чей факт проживания в жилом помещении подтверждает регистрация или решение суда. По его словам, сейчас в четырёх населённых пунктах живут или зарегистрированы всего 55 человек.

Для получения выплаты гражданину с необходимыми документами надо будет встать на учёт. Постановка на учёт начнётся с момента вступления в силу принятого законопроекта – через 10 календарных дней после дня его официального опубликования. Выплаты планируется начать с января 2018 года. «Свидетельства начнут выдавать сразу после Нового года, - пояснил Владимир Родионов. – Буквально после 10 января начнём выдавать с расчётом, чтобы в первом, край – во втором квартале 2018 года люди приобрели жильё».

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий Лукин попросил уточнить, где установлены критерии отнесения населённых пунктов к бесперспективным. Владимир Родионов пояснил, что соответствующих нормативно-правовых актов нет. Однако, по его словам, ещё в феврале 2017 года по вопросу расселения в минсоцразвития обратился мэр Тайшетского района. Специалисты министерства и управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике обследовали посёлки, село и деревню и выяснили, что в них нет инфраструктуры, необходимой для проживания. К примеру, некоторые из них находятся примерно в 200 км севернее Тайшета, дорог к ним нет.

«В посёлке Екунчет есть только маленький продовольственный ларёк, больше никаких объектов социальной сферы там нет. В Еланке находится здание основной школы, ФАП, администрация муниципального образования – все объекты в неудовлетворительном состоянии, не пригодном для эксплуатации, - рассказал Владимир Родионов. – В Брусово нет ни одно объекта социально-экономической инфраструктуры. В Пойме, которая сгорела в этом году, есть только школа в неудовлетворительном состоянии, она не функционирует, т.к. все жители деревни после пожара переехали в другие поселения».

Валерий Лукин также уточнил, предусмотрены ли выплаты на граждан, которые зарегистрированы, но не живут в указанных населённых пунктах по каким-либо причинам. В пример он привёл студентов очных отделений или школьников, которые переехали ради учёбы. Министр пояснил, что все зарегистрированные граждане имеют право на жилищную субсидию.

Вице-спикер ЗС, председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова заметила, что в территории ожидали принятия этого решение. Она напомнила, что законопроект окончательно решает вопрос по расселению сгоревшей в мае 2017 года деревни Пойма. Кроме того, по словам депутата, он решает вопрос с поселениями, где проживает по одному или несколько человек, при том, что сейчас область выделяет деньги на финансирование жизнедеятельности этих населенных пунктов.