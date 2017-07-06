Четыре маршрута открыли для туристов в Прибайкальском нацпарке

Источник: Байкал Инфо
06/07/2017 - 17:12

Из-за снижения классов пожарной опасности в Прибайкальском национальном парке для посещения открываются очередные туристические маршруты: Большая Байкальская тропа, Байденский карстовый (пещерный комплекс), тропа «Темная Падь – пос. старая Ангасолка», маршруты к мысам Толстый, Половинный и Каторжанка вблизи КБЖД. Об этом 6 июля 2017 года сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Напомним, доступными остаются ранее открытые маршруты на острове Ольхон: к мысу Кобылья голова и мысу Хобой без посещения лесного массива, а также Сарайский пляж.

Разрешение на посещение перечисленных маршрутов можно получить в офисе Заповедного Прибайкалья в Иркутске, а также в лесничествах Прибайкальского национального парка: Островном (п. Хужир), Листвянском (п. Листвянка), Прибайкальском (п. Б. Голоустное), Береговом (п. Бугульдейка), Маритуйском (п. Култук) и Еланцинском (п. Еланцы).

Разведение костров на всей территории Прибайкальского национального парка  категорически запрещено. В Заповедном Прибайкалье работает горячая линия: при обнаружении лесного пожара в Прибайкальском национальном парке или Байкало-Ленском заповеднике следует незамедлительно сообщить об этом по телефону: 662-292. 

Метки: Общество, Заповедное Прибайкалье, Иркутская область, Байкал, Природа, Туризм
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