Четыре маршрута открыли для туристов в Прибайкальском нацпарке

Из-за снижения классов пожарной опасности в Прибайкальском национальном парке для посещения открываются очередные туристические маршруты: Большая Байкальская тропа, Байденский карстовый (пещерный комплекс), тропа «Темная Падь – пос. старая Ангасолка», маршруты к мысам Толстый, Половинный и Каторжанка вблизи КБЖД. Об этом 6 июля 2017 года сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Напомним, доступными остаются ранее открытые маршруты на острове Ольхон: к мысу Кобылья голова и мысу Хобой без посещения лесного массива, а также Сарайский пляж.

Разрешение на посещение перечисленных маршрутов можно получить в офисе Заповедного Прибайкалья в Иркутске, а также в лесничествах Прибайкальского национального парка: Островном (п. Хужир), Листвянском (п. Листвянка), Прибайкальском (п. Б. Голоустное), Береговом (п. Бугульдейка), Маритуйском (п. Култук) и Еланцинском (п. Еланцы).

Разведение костров на всей территории Прибайкальского национального парка категорически запрещено. В Заповедном Прибайкалье работает горячая линия: при обнаружении лесного пожара в Прибайкальском национальном парке или Байкало-Ленском заповеднике следует незамедлительно сообщить об этом по телефону: 662-292.