Четыре фельдшерско-акушерских пункта построят в Иркутском районе

Источник: Байкал Инфо
05/07/2017 - 15:42

Четыре фельдшерско-акушерских пункта построят в Иркутском районе. Об этом 4 июля 2017 года сообщила пресс-служба администрации района со ссылкой на заместителя главного врача Иркутской районной больницы Андрея Кодинцева. По его словам, ФАПы будут построены в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Так, ФАПы появятся в Горяшино, Малой Топке, Патронах и Малой Еланке.

В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации. Строительство планируется начать в 2018 году. Новые ФАПы будут соответствовать всем современным требованиям, в том числе требованиям доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Администрация Иркутского района, Здравоохранение, Строительство, Иркутский район
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