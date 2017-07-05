Четыре фельдшерско-акушерских пункта построят в Иркутском районе. Об этом 4 июля 2017 года сообщила пресс-служба администрации района со ссылкой на заместителя главного врача Иркутской районной больницы Андрея Кодинцева. По его словам, ФАПы будут построены в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Так, ФАПы появятся в Горяшино, Малой Топке, Патронах и Малой Еланке.

В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации. Строительство планируется начать в 2018 году. Новые ФАПы будут соответствовать всем современным требованиям, в том числе требованиям доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото из архива "Байкал Инфо".