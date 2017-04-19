Четыре деревни присоединятся к селу Казачинскому

Источник: Байкал Инфо
19/04/2017 - 16:19

Деревни Испиритиха, Паузок, Березовка и Конец Луг присоединятся к селу Казачинскому в Казачинско-Ленском районе. Соответствующий законопроект 19 апреля 2017 года на сессии приняли в окончательном чтении депутаты Законодательного собрания Иркутской области. С таким предложением к губернатору обратились местные жители, которые сообщили, что населённые пункты являются малочисленными, находятся на небольшом расстоянии друга от друга, имеют общую инфраструктуру. Кроме того, в декабре 2012 года был принят генеральный план Казачинско-Ленского района, согласно которому все перечисленные деревни и село Казачинское являются единым населённым пунктом.

Метки: Политика, Власть, Казачинско-Ленский район
Также в рубриках: 
Четыре деревни вольются в административный центр Казачинско-Ленского района
«Единая Россия» определила кандидата на пост мэра Ольхонского района
За объединение АМО и Ангарска проголосовала районная дума
Новый мэр Иркутска Дмитрий Бердников вступил в должность
Срыв программы расселения из аварийного жилья в Братске проверит специальная комиссия
Исключить из фида:  0
Загрузка...