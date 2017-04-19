Четыре деревни присоединятся к селу Казачинскому

Деревни Испиритиха, Паузок, Березовка и Конец Луг присоединятся к селу Казачинскому в Казачинско-Ленском районе. Соответствующий законопроект 19 апреля 2017 года на сессии приняли в окончательном чтении депутаты Законодательного собрания Иркутской области. С таким предложением к губернатору обратились местные жители, которые сообщили, что населённые пункты являются малочисленными, находятся на небольшом расстоянии друга от друга, имеют общую инфраструктуру. Кроме того, в декабре 2012 года был принят генеральный план Казачинско-Ленского района, согласно которому все перечисленные деревни и село Казачинское являются единым населённым пунктом.