Четверть века исполнится кораблю «Усть-Илимск» в составе Тихоокеанского флота

Малый противолодочный корабль «Усть-Илимск» 12 февраля 2017 года отметит 25-летие. Как сообщается на сайте администрации Усть-Илимска, в феврале 1992 года тогда ещё МПК-17 вошёл в состав Тихоокеанского флота, на нём был торжественно поднят военно-морской флаг. За эти годы на корабле отслужили 68 молодых людей из Усть-Илимска. Сейчас в составе команды корабля служат два контрактника и три солдата срочной службы из Усть-Илимска и четыре матроса, призванных из Иркутска.

МПК «Усть-Илимск» – корабль, предназначенный для противолодочной борьбы в ближней морской и прибрежных зонах. В составе военно-морского флота России принимал участие во всех крупномасштабных учениях Приморья и Камчатки.

В 2010 году МПК-17 по инициативе ветеранов военно-морского флота Усть-Илимска, поддержанной администрацией города и руководством Тихоокеанского флота, был переименован в МПК «Усть-Илимск».

Участие в торжественной церемонии переименования корабля 10 апреля 2010 года приняла делегация из Усть-Илимска, которая привезла на корабль флаг и герб города. Команда корабля сменила старые бескозырки на новые с логотипом «Усть-Илимск». Администрация Усть-Илимска и руководство Тихоокеанского флота заключили соглашение, по которому у призывников появилась возможность служить на корабле, названном в честь их родного города.

Переименование корабля стало поводом к созданию в краеведческом музее Усть-Илимска экспозиции «Морская слава», первыми и самыми дорогими экспонатами которой стали подарки с корабля «Усть-Илимск» – Андреевский флаг, китель командира корабля Сергея Удовиченко. Ежегодно с помощью команды корабля эта экспозиция пополняется.

В 2016 году моряки подарили музею флаг малого противолодочного корабля «Усть-Илимск». Этот потрепанный морскими ветрами флаг прошел в боевом походе более 6 тыс. миль. Он стал для города символом морской славы. Уже несколько лет музейная кают-компания является местом, где собираются ветераны военно-морского флота из общественной организации клуб «Румб», которому присвоено имя адмирала флота Николая Кузнецова.

Накануне торжественной церемонии в честь 25-летия поднятия военно-морского флага, которая состоится 12 февраля на борту корабля, в краеведческом музее Усть-Илимска было записано видео-поздравление экипажу и направлено на имя командира малого противолодочного корабля капитан-лейтенанта Владимира Усатцева.

Фото с сайта администрации Усть-Илимска.