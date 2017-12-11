Четверо взрослых и ребенок погибли на пожаре в Усольском районе

Четверо взрослых и ребенок погибли во время пожара в Усольском районе. Как 10 декабря 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в этот день в пять утра на центральный пункт пожарной связи Усолье-Сибирское поступило сообщение о пожаре в садоводстве «Архиереевка-3». К месту вызова были направлены пожарные подразделения федеральной противопожарной службы Ангарска и Усолье-Сибирского. На момент прибытия трёх пожарных расчётов деревянный одноэтажный дачный дом был охвачен огнём, произошло обрушение конструкций, у дома стояли два автомобиля. По словам соседей, в доме находились четверо взрослых и ребенок. К хозяевам дачного дома – семейной паре – накануне приехали взрослые дети с ребёнком и остались на ночь. Под утро соседи замели пламя и позвонили в пожарную охрану.

«В 7 часов утра пожар был ликвидирован. В ходе разбора обрушившихся конструкций дома пожарные обнаружили биологические останки предположительно пятерых погибших. Установлено, что погибшие – жители города Ангарска», – сообщил начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. В настоящее время на месте пожара работает оперативно-следственная группа, устанавливается причина пожара. Наиболее вероятной причиной специалисты считают перегрузку электросети из-за нарушения правил эксплуатации электрообогревательного оборудования.

«Руководителям органов местного самоуправления Усольского и Ангарского районов мною настоятельно рекомендовано ввести на территориях особый противопожарный режим, усилить профилактическую работу и предпринять все необходимые меры для предупреждения техногенных пожаров и гибели на них людей!», – отметил Валентин Нелюбов.

Инспекторы по пожарному надзору отмечают рост бытовых пожаров с наступлением морозов и обращаются к населению с просьбой соблюдать необходимые меры для снижения риска возгорания: не допускать чрезмерной нагрузки на электросеть, проверить состояние электропроводки, заменить ветхие провода, не пользоваться старыми или кустарного производства электрообогревателями.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.