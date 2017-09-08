Четверо мужчин пропали в Иркутской области

Полицейские Иркутской области разыскивают четверых без вести пропавших мужчин. Как сообщает 7 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, при заготовке кедрового ореха в лесу в районе участка Бухарино в Нижнеудинском районе 28 мая пропал Константин Гладышев (1976 г.р.). С 8 января в розыске также находится уроженец деревни Боровинок Николай Беленков (1975 г.р.), которого оставили сторожем на лесозаготовительной деляне в 10 км от пос. Новокиевск в Нижнеудинском районе, однако вернувшиеся на деляну 14 января рабочие мужчину не нашли.

Полицейские продолжают искать Сергея Шарыпина (1980 г.р.), который ещё 15 декабря 2016 года самовольно ушел из психоневрологического интерната в пос. Пуляевск Тайшетского района, где проходил лечение. Правоохранители также ведут розыск жителя Нижнеудинска Алексея Шахова (1986 г.р.), который ушёл из дома в апреле 2016 года и обратно не вернулся.

Приметы Константина Гладышева: на вид 40 лет, рост 176 см, худощавое телосложение, овальное лицо, прямые короткие тёмные волосы, глаза серо-голубые. Был одет: зелёная болоньевая куртка, серая футболка, серые рейтузы, красно-черные кроссовки.

Приметы Николая Беленкова: на вид 40 лет, рост 170-175 см, плотное телосложение, короткие русые волосы, глаза голубые. На левом плече есть татуировка в виде орла. Был одет: замшевая коричневая куртка, темно-синий спортивный костюм, камуфляжный зелёный комбинезон, прорезиненные зелёные сапоги с утепленными чулками.

Приметы Сергея Шарыпина: на вид 36 лет, рост 170 см, худощавое телосложение, глаза серые, нос прямой, губы средней полноты, верхняя губа немного выступает, волосы темно-русые, стрижка короткая. На ладони правой руки – шрам, на локтевом сгибе правой руки – шрам, на кисти левой руки – татуировка, на безымянном пальце левой руки татуировка в виде креста.

Граждан, видевших пропавших жителей Нижнеудинского района, полиция просит обращаться по телефонам: 8 (39517) 71596, 8-950-118-47-99, 21-64-64 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.