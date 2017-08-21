Черного лесоруба задержали с поличным в Эхирит-Булагатском районе

Незаконную рубку леса пресекли в Эхирит-Булагатском районе. Как 21 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, во время рейда в лесу в двух километрах от деревни Кударейка сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» обнаружили незаконную рубку деревьев в особо крупном размере. На месте происшествия был задержан 35-летний мужчина.

С места незаконной рубки полицейские изъяли древесину объемом более 20 кубометров и бензопилу. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превышает 130 тысяч рублей. По данному факту следователями межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений). В отношении подозреваемого выбрана мера пресечения домашний арест.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.