Черемховский драмтеатр отправится на гастроли в северные районы Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
24/03/2017 - 16:29

Черемховский драматический театр им. В.П. Гуркина отправился на гастроли по городам и посёлкам северных районов Иркутской области. Как 24 марта 2017 года сообщила пресс-служба региональная правительства, с 31 марта по 22 апреля спектакли черемховцев увидят зрители Вихоревки, Железногорска, Усть-Кута, Новой Игирмы, Братска, Усть-Илимска, Тулуна, Тайшета и Куйтуна.

Артисты покажут мелодраму Аллы Коровкиной «ВыбиРай» и проблемный спектакль-диспут для молодежи «Наташина мечта» по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович. Для маленьких зрителей подарком станет яркая музыкально-танцевальная история «Лапоть, Пузырь и Соломинка» по пьесе Галины Латышевой. Всего в рамках гастролей состоится 40 спектаклей.

В Братске постановку «Наташина мечта» артисты Черемховского драматического театра им В.П. Гуркина сыграют в рамках II фестиваля театральной молодежи «У Братского моря» имени Геннадия Михасенко, который пройдет с 30 марта по 3 апреля. Фестиваль призван познакомить зрителя с новыми молодыми авторами, режиссерами, артистами, а также создать пространство для обмена идеями, опытом, экспериментом.

Фото из группы театра в социальной сети "Вконтакте".  

Метки: Иркутская область, Культура, Правительство Иркутской области, Общество, Черемхово
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