Черемховские боксеры завоевали две медали на соревнованиях памяти Б.Н. Грекова в Москве

Черемховский спортсмены завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по боксу памяти Заслуженного тренера СССР Б.Н. Грекова среди юношей 2003-2004 годов рождения. Как 28 декабря 2016 года сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, турнир проходил с 12 по 18 декабря во дворце спорта «Крылья советов» в Москве.

На турнире Иркутскую область представили шесть боксеров, из них трое – из Черемхово под руководством тренера Центра развития физической культуры и спорта Ивана Сафонова, по одному – из Иркутска, Ангарска и Балаганска.

Спортсмены Черемхово провели от одного до трех поединков. По итогам соревнований Илья Папанов занял третье место в весовой категории 65 кг. Дмитрий Сафонов стал первым в весовой категории свыше 76 кг, одержав победу во всех трех поединках. Оба спортсмена вошли в состав юношеской сборной команды России для участия в первенстве Европы по боксу.