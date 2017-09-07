Чемпионат по бильярдному спорту пройдёт в Иркутске

Чемпионат Иркутской области по бильярдному спорту пройдёт в бильярдном клубе «Меткий» в Иркутске с 9 по 11 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба министерства спорта региона, в соревнованиях примут участие сильнейшие игроки Иркутска, Ангарска и Шелехова. Начало чемпионата в 11.00, регистрация участников в первый день соревнований с 10.00. Спортсмены, занявшие первое и второе места, получат право поехать на чемпионат России, который пройдет со 2 по 7 октября в Москве.

«Турнир откроет бильярдный сезон 2017-2018. Спортсмены будут играть в свободную пирамиду. Для профессиональных спортсменов – это возможность получить право выступить на чемпионате России, для возрастных – провести время в общении, для подрастающего поколения – проверить свои силы и форму после летних каникул», - заметил вице-президент Федерации бильярдного спорта Иркутской области Владимир Верешня.

Традиционно в числе фаворитов соревнований находятся иркутяне Владимир Шафиров, Михаил Корчинов, Глеб Луценко и ангарчанин Андрей Абузьяров. Бой ведущим спортсменам Иркутской области дадут ветераны – Виктор Смирнов и Александр Боковиков.