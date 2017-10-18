Частный дом престарелых горел ночью в Иркутске

Из-за короткого замыкания произошел пожар в двухэтажном частном доме на улице Курортной в Иркутске. Как 18 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, возгорание произошло около пяти часов утра. Из дома звеньями газодымозащитной службы эвакуировали 16 человек, из них 13 человек передали бригадам скорой помощи, пятерым потребовалась госпитализация.

«На месте работали четыре звена газодымозащитников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательной службы Иркутска. Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия скорой помощи проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь», – прокомментировал заместитель начальника службы пожаротушения Иркутска Павел Белкин.

Сотрудники испытательной пожарной лаборатории установили, что причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь, пройденная огнем, составила 10 квадратных метров. «По предварительным данным, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. При этом организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг на основе федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». По данному факту будет проведена проверка совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области», – сказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.