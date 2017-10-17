Частные дома престарелых в Иркутской области берут плату в 30-50 тыс. рублей в месяц

В Иркутской области открыто более десятка частных домов и пансионатов для престарелых. Сколько их в регионе, никто точно сказать не может. Как сообщили в средине октября 2017 года «Байкал Инфо» в министерстве по социальной защите, опеке и попечительству области, у ведомства нет полномочий по выявлению негосударственных поставщиков социальных услуг, по контролю за их деятельностью.

Узнать о частных пансионатах для стариков можно только из рекламы. Позвонив по нескольким номерам из объявлений, корреспондент «Байкал Инфо» выяснил, что услуга – недешёвая, стоимость пребывания составляет от 1000 рублей в сутки (30-50 тыс. рублей в месяц) и выше в зависимости от состояния пожилого человека и объёмов ухода за ним.

К примеру, в одном пансионате есть отдельные комнаты для стариков, переживших инсульт, перелом шейки бедра, страдающих деменцией. Везде обещают пяти- или шестиразовое питание, «почти домашнюю атмосферу», постоянный уход, но без обеспечения лекарствами. Жить в таких домах престарелых можно от месяца и дольше, вплоть до ухода из жизни. Как правило, в частных домах престарелых живёт немного стариков – от 15 до 35-40 человек.

Частные заведения открывают индивидуальные предприниматели, для них нет отдельных санитарных правил, а Роспотребнадзор может их проверять как малый бизнес во внеплановом порядке только по жалобам. Пока, по сообщению пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, жалоб на плохое содержание в частных домах престарелых не поступало.

При этом минсоцразвития сообщает, что в России участились случаи предоставления социальных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья получателей, и это вызывает особую обеспокоенность. Ещё в декабре 2016 года министерство провело встречу с 20 социально ориентированными общественными организациями, индивидуальными предпринимателями, которые занимаются такой деятельностью. Тогда им рассказали о требованиях санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, которые должны соблюдаться в учреждениях, где круглосуточно живут люди.

Напомним, в Иркутской области также есть 19 государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и одно стационарное отделение. В их числе – девять домов-интернатов для престарелых и инвалидов общего типа и одно стационарное отделение, а также один геронтологический центр, девять психоневрологических интернатов.

Как сообщает министерство, в регионе предпринимаются меры по снижению очередей в такие учреждения – строятся новые жилые корпуса, перепрофилируются действующие организации социального обслуживания. С 2014 года по 2017 год удалось снизить очередность с 670 человек (на 1 января 2014 года) до 58 человек (на 1 октября 2017 года), в том числе: в психоневрологические интернаты - с 593 до 38 человек; в дома-интернаты для престарелых и инвалидов общего типа, в том числе геронтологический центр - с 77 до 20 человек.

Фото со страниц частных пансионатов в Интернете