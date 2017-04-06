Часть ограждения Сарайского пляжа на Ольхоне варварски разрушена

Значительная часть ограждения Сарайского пляжа на байкальском острове Ольхон, сделанная волонтёрами в 2016 году для преграждения проезда машин на пляж, была повреждена. Как сообщает 6 апреля 2017 года известный учёный Виталий Рябцев, разрушение заметили 4 апреля. «Фактически уничтожена значительная часть ограды. Столбы просто спилены бензопилой. Обнаружены следы автомобилей и квадроцикла. Дальняя часть залива теперь открыта для проезда всем желающим».

Днем раньше в столице острова Хужир прошло обсуждение проекта «Сарайское кольцо». Его суть – в обустройстве Сарайского пляжа туристической инфраструктурой, основной элемент которой – кольцевая тропа для лиц с ограниченными возможностями (3 км), создание двух стоянок для посетителей с палатками, туалетов. «При этом на плане проекта не удосужились даже указать ограждение, без которого буквально все дюны станут огромной сплошной стоянкой для посетителей не только с палатками, но и с автомобилями», - пишет учёный.

Он говорит, что контора Островного лесничества находится лишь в 1 км от ограды, его сотрудники могли бы контролировать ограду, т.к. большой занятости нет – туристов пока мало, лес не горит. «Кто спиливал ограду? Зимней порой на туристов-палаточников грешить не приходится. Явно не обошлось без жителей Хужира. Возможно именно тех, кто зарабатывал, сдавая в аренду квадроциклы, или вытаскивая засевшие в песках автомобили, - пишет Виталий Рябцев. - Хорошо бы средства, планируемые на кольцевую тропу «Сарайского кольца» использовать на восстановление ограды. Ведь без неё не будет никакого «кольца». Разберут его на дрова в день постройки. И про природу в этом районе придётся забыть».

Напомним, ограждение установили волонтёры благотворительного фонда «Подари планете жизнь» совместно с Прибайкальским национальным парком. Его длина – 2,8 км, количество деревянных столбов – 800, между ними был натянут металлический трос. Как говорит руководитель фонда Наталья Еремеева, летом 2017 года планируется организовать экопатруль на острове, но оперативно выехать на Ольхон для восстановления ограждения невозможно. По её словам, в прошлом году ограждение пришлось ремонтировать шесть раз.

Фото Виталий Рябцев, Елены Лисовской