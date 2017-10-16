Часовня святого Николая Японского открылась в Листвянке

Торжественное открытие часовни святого равноапостольного Николая Японского - архиепископа Русской церкви, миссионера, основателя православной церкви в Японии прошло 13 октября 2017 года в пос. Листвянка Иркутского района. Как сообщает пресс-служба ГК «Русская Лесная Группа», часовня возведена рядом с мемориалом японским военнопленным. Вместе они составляют единый комплекс, построенный в знак памяти к важной миссионерской деятельности архиепископа Николая.

Напомним, мемориал японским военнопленным открылся в Листвянке в ноябре 2016 года. Тогда же руководство группы компаний «Русская Лесная Группа» и национальная Ассоциация лесопромышленников «Русский Лес» взяли на себя обязательства по возведению часовни святого Николая Японского. Церемонию открытия часовни посетил генеральный консул Японии в Хабаровске Ямамото Хироюки.

«Памятники павшим –символы истории, о которой мы не должны забывать. И вопрос их сохранности важен для обеих стран. Мы знаем, что в Нагасаки есть кладбище русских воинов, павших в период 1904 – 1905 года, за которым на протяжении века ухаживают горожане по своей инициативе, по велению своего сердца, - сказал генеральный директор ГК «Русская Лесная Группа» Алексей Желнеев. - Кладбище в Листвянке также является памятником».

Фото пресс-службы ГК «Русская Лесная Группа».