Центр продажи услуг ВСЖД обработал более 16 тыс. обращений грузоотправителей

С начала 2017 года в Центр продажи услуг Восточно-Сибирской железной дороги (единый клиентский центр) поступило около 16,6 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. В том числе почти 10 тыс. заявок поступило в центр, расположенный в Иркутске, и свыше 6 тыс. – в Улан-Удэ. Всего с января по ноябрь 2017 года договоры на железнодорожные перевозки грузов заключили более 1100 потребителей услуг холдинга РЖД.

Популярными у грузоотправителей Иркутской области и Бурятии являются услуги, упрощающие транспортно-логистический процесс и терминально-складские операции с грузами. Растёт число консультаций о схемах погрузки и крепления грузов. Востребованными являются услуги по оформлению перевозочных документов, предоставлению вагонов агентского парка, договорам на подачу и уборку вагонов, расчетам за перевозку грузов, в том числе от «двери до двери».

Специалисты центров продажи услуг в Иркутске и Улан-Удэ с начала их открытия обработали более 45 тыс. обращений клиентов. Количество заключенных договоров на перевозку грузов превысило 2,5 тыс.