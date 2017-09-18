Центр помощи для бывших осужденных в Иркутске помогает в защите прав и поиске работы

Более 360 юридических консультаций получили граждане в центре консультационно-информационной помощи для бывших осужденных «Право на защиту» в Иркутске с 9 января по 31 августа 2017 года. Центр организован благотворительным фондом ресоциализации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, имени Николая Кончакова. Как рассказала Агентству социальной информации директор фонда Светлана Деркунская, юристы центра посетили восемь исправительных колоний и две колонии-поселения в Иркутской области, от осужденных они получили 228 просьб о помощи, подготовили для каждого ответы. За консультациями в центр также обращались по почте и по телефону.

«К нам обращаются по гражданским и уголовно-правовым вопросам, за помощью в трудоустройстве и поиске жилья, в постановке в очередь на его получение. Юристы центра готовят для всех персональные ответы, звонков по телефону в центр поступает все больше, - рассказала Светлана Деркунская. – По-хорошему, в регионе нужно несколько таких центров, чтобы помогать бывшим осужденным социализироваться, найти жилье, работу».

За восемь месяцев лично в центр пришли 167 человек, из них в Иркутске постоянно живут около 80 человек, более 80 приехали с разных районов области. Более 100 из обратившихся нуждались в работе, в итоге вакансии подобрали для 32 человек, одного человека направили на бесплатное профессиональное обучение. В жилье нуждались 38 человек, 30 из них направили по договорённости к партнёрам фонда или в реабилитационные центры, остальные отказались от такого предложения.

«Мы поняли, что нужна специальная система для официального трудоустройства бывших осужденных. Нужны социальные предприниматели, готовые взять их на работу. Таких предпринимателей нужно заинтересовать в этом, возможно, предоставить какие-то льготы – по налогам, аренде помещений», - сказала Светлана Деркунская.

Сотрудники фонда и центра считают, что такая система позволит быстрее находить работу для бывших осужденных. Светлана Деркунская заметила, что нужна такая структура трудоустройства, которая в качестве награды за добросовестный труд предполагала бы профессиональное развитие. Руководитель фонда добавила, что сейчас мало кто согласен нанять человека с судимостью. На работу берут под личные гарантии, но люди разные, и центр не может с уверенностью гарантировать порядочность человека, который только недавно обратился к ним за помощью.

Напомним, центр «Право на жизнь» организовал в Иркутске благотворительный фонд ресоциализации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, имени Николая Кончакова. Для этого фонд использовал президентский грант в 1,3 млн рублей за победу в конкурсе, проведенном движением «Гражданское достоинство» (http://civildignity.ru). Сотрудники фонда планируют продолжить работу центра, для чего готовят заявку на новый грант. В новом проекте предусмотрена организация групповой и индивидуальной работы психолога с бывшими осужденными, а также открытие бесплатных курсов компьютерной грамотности.

Благотворительным фонд вместе с уполномоченным по правам человека в Иркутской области 26 сентября в 15.00 проводит круглый стол, посвящённый ресоциализации освобожденных из мест лишения свободы в регионе. Мероприятие пройдёт в библиотеке имени И. И. Молчанова-Сибирского в Иркутске: ул.Лермонтова, 253. С представителями власти и общественных организаций планируется обсудить следующие темы: опыт оказания безвозмездной юридической, социально-бытовой, психологической и иной помощи людям, освобожденным из мест лишения свободы в Иркутской области; проблемы и перспективы взаимодействия власти и общественных организаций в вопросах ресоциализации бывших осуждённых; официальное трудоустройство освобождённых из мест лишения свободы и людей, отбывающих наказание, которое не связано с их изоляцией от общества.