Центр космического мониторинга лесов Байкальского региона создадут на базе БГУ

Центр космического мониторинга лесов Байкальского региона открывает Ассоциация развития цифровой среды совместно с Байкальским государственным университетом. Как сообщает 26 октября 2017 года пресс-служба вуза, инициатором проекта выступил депутат Государственной думы от Иркутской области Николай Николаев. Новая информационная интеллектуальная система займется мониторингом лесов Иркутской области, в том числе контролем за лесопожарной обстановкой, объемами и местами рубок, сопоставлением этих данных с информацией, предоставляемой лесопользователями.

Цель проекта – создание и развитие в университете научно-технологической платформы, которая позволит вести мониторинг лесов методами дистанционного зондирования Земли. Проект имеет образовательную и научно-исследовательскую значимость, а также перспективы практического применения в лесном хозяйстве и лесопользовании.

На первом этапе центр займется мониторингом лесов Иркутской области, далее – всего Байкальского региона, включая Республику Бурятию и Забайкальский край. Сотрудники центра будут проверять, соответствуют ли материалам лесных деклараций местоположения и линейные параметры участков, фактически пройденных рубками. Им также предстоит фиксировать участки, где рубки прошли, но на них отсутствуют лесные декларации. Другие задачи центра – выявление и оценка состояния непокрытых лесом площадей; оценка породного состава лесных участков, переведенных в категорию «покрытые лесом площади»; оценка породного состава молодняков, в которых были проведены рубки ухода.

Кроме того, центр займется определением площадей поврежденных и погибших насаждений, мониторингом санитарных рубок, аудитом качества составления лесоустроительных карт. Одна из важнейших задач центра – независимый контроль пожарной обстановки в лесах.

БГУ, являясь одним из старейших вузов Восточной Сибири, имеет большой опыт подготовки специалистов по естественнонаучным, техническим и инженерным направлениям. К таковым, например, относятся «Лесное дело» и «Землеустройство и кадастры». Преподаватели и студенты этих направлений получат возможность использовать в учебном процессе и научных исследованиях самые современные технологии дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Данные ДЗЗ будут использоваться в научных исследованиях лесного хозяйства и лесопользования, в подготовке региональных, муниципальных стратегий развития, а также при разработке инвестиционных проектов для бизнеса, оказании информационных и научно-исследовательских услуг.

Ассоциация развития цифровой среды, в свою очередь, занимается решением комплексных задач цифровизации в сферах экономики, образования и науки на территории Байкальского региона.

Центр будет аккумулировать и анализировать информацию о динамике состояния и использования лесов региона. Основные сведения будут поступать в открытый доступ.

Сейчас завершается установка аппаратно-программного комплекса, сервера и программного обеспечения (ГИС) для обработки, хранения, визуализации и анализа изображений Земли из космоса. К работе Центр приступит до конца текущего года.

«Важно, что студенты и преподаватели БГУ получат доступ к современным космическим технологиям, использование которых имеет ярко выраженную созидательную и общественно значимую направленность, учитывая эколого-экономическое и социальное значение лесов, - сказал ректор БГУ Александр Суходолов. - Проект грандиозный. Эффект от его реализации должны почувствовать все жители региона. Объективный и независимый мониторинг состояния лесов выведет на качественно новый уровень вопросы лесоохраны, лесопользования и лесовосстановления в Байкальском регионе».