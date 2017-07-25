ЦБ отозвал иск к Тельмамской ГЭС об оферте акционерам Иркутскэнерго

Арбитражный суд Иркутской области во вторник прекратил производство по иску Банка России, который требовал от Тельмамской ГЭС (входит в "Евросибэнерго" Олега Дерипаски) исполнить предписание об оферте акционерам Иркутскэнерго, сообщает 25 июля 2017 года «Интерфакс». Таким образом, ЦБ признал, что предложение Тельмамской ГЭС соответствует закону и позволяет миноритарным акционерам иркутской энергокомпании полностью реализовать свои права.

Тельмамская ГЭС в июне 2016 года купила у ИНТЕР РАО 40% акций Иркутскэнерго. В результате совокупная доля ЕвроСибЭнерго в «Иркутскэнерго» превысила 90%.

После закрытия сделки компания начала переговоры с банками для получения банковской гарантии, необходимой для выставления оферты миноритарным акционерам (им принадлежат около 9% акций). Однако, переговоры затянулись, о чем компания предупредила ЦБ. Тем не менее, регулятор направил Тельмамской ГЭС предписание с требованием выставить оферту, а позже направил иск в Арбитражный суд Иркутской области.

Тельмамская ГЭС выставила оферту миноритарным акционерам ПАО «Иркутскэнерго» в июне 2017 года. В соответствии с законодательством цена выкупа одной акции была определена как ее средневзвешенная рыночная котировка за предшествующие шесть месяцев и составила 17,42 рубля. Оферта стала рекордной в секторе энергетики за последние годы – всего на выкуп структура Олега Дерипаски может направить до 8 миллиардов рублей.

За последние три года акции ПАО «Иркутскэнерго» выросли более чем на 200%, показав один из лучших результатов на российском рынке. Вместе с тем, объем торгов акциями компании традиционно был низким и редко превышал 2-3 миллиона рублей в день, вследствие чего продать существенный пакет, не обрушив котировки, было малореально.

Как заявил представитель ЕвроСибЭнерго, оферта позволит долгосрочным инвесторам зафиксировать свою прибыль. «Качество предложения подтверждается тем, что цена оферты на 2% выше текущих котировок и на 5% превышает среднюю стоимость акций с момента объявления о закрытии сделки с ИНТЕР РАО», отметили в ЕвроСибЭнерго. В компании рассчитывают, что сделанным предложением воспользуются большинство миноритарных акционеров.

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