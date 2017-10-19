Бывший и.о. главы Мегета обвиняется в покупке фантомного оборудования

Источник: Байкал Инфо
19/10/2017 - 15:16

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. главы администрации Мегета, которая обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления). Об этом 19 октября 2017 года сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области. Дело направлено в суд.

По версии следствия, в декабре 2014 года, 37-летняя обвиняемая, назначенная исполняющей обязанности главы администрации Мегета, подписала договор с одной из организаций, расположенных в Орле о поставке каналопромывочной машины на базе шасси КамАЗ стоимостью более 3 млн рублей. Зная об отсутствии поставки данной техники, чиновница умышленно до конца декабря 2014 года подписала недостоверные акты о её приёмке в Орле, а на счёт фирмы-поставщика с согласия и.о. главы администрации, из бюджета было перечислено более 3 млн рублей. Однако фактически каналопромывочная машина не поступила.

Метки: Происшествия, Следственный комитет России по Иркутской области, Ангарский городской округ, Криминал, Суды
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