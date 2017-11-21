Бывший инспектор ДПС заплатит штраф в 720 тыс. рублей за получение взятки в 15 тыс. рублей

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы Р., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Как сообщает 21 ноября 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, он осужден к штрафу в 720 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти, и с лишением специального звания – старший лейтенант полиции.

Суд установил, что 19 сентября 2016 года мужчина, будучи инспектором отдельного батальона ДПС, на участке дороги с круговым движением на съезде на плотину ГЭС в Иркутске, получил от гражданина взятку в 15 тыс. рублей за то, чтобы не составлять протокол за управление транспортным средством водителем, не имевшим на это права.

Факт получения взятки был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части (собственная безопасность) ГУ МВД России по Иркутской области. Мужчина был уволен со службы за совершение проступка порочащего честь сотрудника органов внутренних дел в течение месяца со дня получение информации о произошедшем. Для этого была проведена соответствующая служебная проверка.

Фото из архива "Байкал Инфо".