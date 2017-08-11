Бывшего спикера думы Вихоревки на пост главы города выдвинет КПРФ

КПРФ выдвинет своим кандидатом на пост главы Вихоревки Братского района, выборы которого пройдут 10 сентября 2017 года, бывшего председателя городской думы Анжелику Назимову. Об этом «Байкал Инфо» 11 августа рассказали в Иркутском областном комитете партии.

Анжелика Назимова в своё время прошла в думу Вихоревки при поддержке партии «Единая Россия», стала председателем думы, но потом у неё не сложили отношения с тогдашним главой Геннадием Пуляевым. Он даже подавал иск в суд, обвинив Назимову в рукоприкладстве. Тогда «Единая Россия» исключила её из своих рядов. Но уголовное дело было закрыто. Через суд уже в 2017 году она восстановилась в должности председателя думы. И объявила голодовку, требуя привлечь к ответственности Геннадий Пуляева за сорванный отопительный сезон в городе. Голодовку женщина прекратила только на 35 день.

Напомним, 10 мая губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности Геннадия Пуляева, законность признал Верховный суд России. Были объявлены выборы нового главы. Сейчас на этот пост претендуют Олег Гонохов (ЛДПР), Николай Дружинин («Партия роста»), «Единая Россия» заявила о выдвижении Дениса Шпакова.