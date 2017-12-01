Бывшего главу Усть-Уды осудили за превышение должностных полномочий

Усть-Удинский районный суд признал бывшего главу Усть-Удинского муниципального образования Рамазана Валеева виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщает 1 декабря 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, преступления было совершено при строительстве домов для граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья. Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он также 1,5 года не сможет занимать на государственной службе и в органах местного самоуправления должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и полномочий представителя власти.

В суде установлено, что для ликвидации ветхого и аварийного жилья в апреле 2013 года администрация Усть-Удинского муниципального образования и ООО «Сфера» заключили контракт на строительство пяти одноквартирных жилых домов в пос. Усть-Уда.

В сентябре 2013 года Рамазан Валеев подписал акты о выполнении строительных работ на сумму 2,7 млн рублей. При этом ему было известно, что работы в полном объеме не выполнены.

После подписания актов подрядчик прекратил строительство, однако Рамазан Валеев в декабре того же года заключил с этим предприятием дополнительное соглашение к муниципальному контракту, в соответствии с которым продлил сроки сдачи объекта, а впоследствии внес на расчетный счет предприятия предоплату в сумме более 2 млн рублей.

Жилые дома, предназначенные для переселения граждан, организация должна была сдать в декабре 2013 года, однако их строительство не завершено до сих пор.

Фото с сайта Иркутского областного суда.