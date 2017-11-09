Бюджетной будет первая ноябрьская сессия Законодательного собрания Иркутской области

Источник: Байкал Инфо 09/11/2017 - 17:40

Важнейшим вопросом сессии Законодательного собрания Иркутской области 10 ноября 2017 года станет принятие проекта бюджета региона на 2018 год в первом чтении. Как сообщает пресс-служба ЗС, всего в повестке сессии – 30 вопросов.

Депутаты также рассмотрят и изменения в областной бюджет 2017 года. Кроме того, в повестку заседания включен вопрос об изменениях в закон о межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты, предусматривающий корректировку подхода к определению уровня бюджетной обеспеченности муниципалитетов. Планируется рассмотреть прогнозный план (программы) приватизации областного государственного имущества на 2018 год. Ряд вопросов, включенных в повестку, касается сферы государственного строительства и местного самоуправления.

Информация о реализации мероприятий, направленных на создание новых мест в школах  Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, будет представлена в рамках правительственного часа. 

Метки: Политика, Власть, Законодательное собрание Иркутской области, Иркутская область
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