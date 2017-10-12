Бюджетникам Иркутской области на 4% поднимут зарплату в 2018 году

Источник: Байкал Инфо
12/10/2017 - 16:47

Бюджетникам Иркутской области с 1 января 2018 года увеличат заработную плату. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Руслан Болотов.

В настоящее время исполнительные органы государственной власти принимают соответствующие нормативно правовые акты, предусматривающие повышение на 4% окладов, ставок заработной платы работников госучреждений, заработная плата которых не индексировалась с января 2014 года.

Напомним, поручение правительству региона о подготовке предложений по повышению заработной платы работников бюджетной сферы дал губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках своего послания о положении дел в  регионе в 2016 году и основных направлениях областной государственной политики на 2017 год.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Деньги, Болотов Руслан, Иркутская область, Правительство Иркутской области, Зарплата, Работа
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