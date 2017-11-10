Бюджет Иркутской области на 2018 год принят первом чтении

Основные параметры бюджета Иркутской области на 2018 год приняли на сессии Законодательного собрания 10 ноября 2017 года. Как сообщила министр финансов Наталия Бояринова, доходы установлены на уровне 126,8 млрд рублей, расходы – 133,6 млрд рублей, дефицит – 6,9 млрд рублей. Одним из приоритетных направлений работы в следующем году станет поддержка муниципалитетов. Уже на входе в новый финансовый год будет распределяться дотация на выравнивание в размере 2,5 млрд рублей, также предусмотрены субсидии за эффективность по итогам 2017 года и дотации на сбалансированность.

«Учтены предложения Ассоциации муниципальных образований Иркутской области о возможности реструктуризации имеющегося муниципального долга по кредитам, предоставленным из областного бюджета, – отметила Наталия Бояринова. – С 1 января 2018 года муниципалитеты, имеющие бюджетные кредиты, заключат соглашения с правительством и смогут реструктуризировать свой долг на семь лет под ставку 0,1% с первоначальной суммой уплаты в 2018-2019 годах в объеме 5%».

При формировании бюджета на 2018 год также учитывали налоговые льготы, например, Иркутская область недополучит 2,8 млрд рублей за счет продления льготы на налог по движимому имуществу, принятому на учёт после 1 января 2013 года. Кроме того, сократится нецелевая финансовая помощь из федерального бюджета: если в 2018 году Иркутская область получит столько же сколько и в нынешнем году – 8,1 млрд рублей, то в 2019 году уровень поддержки сократится до 3,7 млрд рублей, в 2020 году – до 2,5 млрд рублей. «Это связано с ростом собственных доходов региона», – пояснила Наталия Бояринова.

В целом бюджет-2018 будет строиться по программному принципу, то есть 99% расходов пройдут через государственные программы, которых в регионе будет 19, что на две программы больше, чем в нынешнем году. Новыми станут программы «Формирование комфортной городской среды» и «Развитие управления имущественным комплексом и земельными ресурсами». Приоритетными направлениями работы станут: индексация на 4% зарплаты бюджетников, которых не затронули майские указы президента, индексация на 4% выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и некоторым другим социальным группам, доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.

Кроме того, более 12 млрд рублей направят на капремонт, реконструкцию и строительство учреждений социальной сферы, 7,1 млрд рублей – в дорожный фонд Иркутской области, 6,1 млрд – на нецелевую поддержку городов и районов, 650 млн рублей – на проект «Народные инициативы», что на 150 млн рублей больше, чем сейчас.

Председатель бюджетного комитата Наталья Дикусарова отметила, что уже сформирован предварительный перечень вопросов, над которыми будет вестись работа во втором чтении, в том числе объём субвенций на образование, увеличение на 4% зарплаты вспомогательному персоналу бюджетных учреждений, которые не вошли в майские указы президента, финансирование отдельных программ, например, «Охрана окружающей среды», финансирование перелетов в Тофаларию и на молодежную политику. А ещё при втором чтении рассмотрят ряд социальных объектов, на финансировании которых настаивают депутаты ЗС.