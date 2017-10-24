Бурятский диктант напишут в Иркутске 27 октября

Бурятский диктант «Эрхим – 2017» смогут написать желающие 27 октября 2017 года в Иркутске. Как сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья, образовательная акция начнётся в 14.00 в аудитории №41 в здании института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ по адресу: ул. Ленина, 8. Участникам акции нужно прислать на электронную почту etnos_pribaikal@mail.ru заполненную анкету, которая доступна по ссылке: http://www.etno.pribaikal.ru/priglashaem-vseh-na-nashi-meropriyatiya-27-oktya-0.

После диктанта в здании ИГУ также пройдут круглые столы «Родной язык – душа народа» и «Бурятский шаманизм: язык и традиции». Здесь же откроется выставка работ художников Иркутской области «Пространство Сибири.

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