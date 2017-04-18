Бронзу первенства РФ по вольной борьбе выиграла спортсменка из Иркутской области
Спортсменка из Иркутской области Кристина Тамразян заняла третье место на первенстве России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет в весовой категории до 60 кг. Как сообщает 18 апреля 2017 года пресс-служба министерства спорта Приангарья, первое место в этой весовой категории заняла спортсменка Сахалинской области Анастасия Парохина. Серебряную медаль завоевала Валерия Горина из Московской области. Еще одна бронза в весе до 60 кг у Ноны Метревели (РСО – Алания).
Всего в первенстве России приняли участие 140 спортсменок из 31 региона страны. Соревнования прошли в Южно-Сахалинске.
Кристина Тамразян является уроженкой села Капсал Эхирит-Булагатского района. Сейчас спортсменка учится в государственном училище олимпийского резерва в Иркутске. Ее тренеры – Владимир Мухтыров и Камиль Джиганчин. По итогам первенства России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет Кристина Тамразян включена в состав сборной команды страны.
Фото из архива "Байкал Инфо".