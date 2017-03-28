Бродячих собак отлавливают в карантинной зоне африканской чумы в Иркутском районе

Источник: Байкал Инфо
28/03/2017 - 15:17

Сотрудники  питомника «К-9» отлавливают собак в карантинной зоне африканской чумы свиней в Иркутском районе. Как «Байкал Инфо» рассказал руководитель питомника Вячеслав Славин, 25-26 марта в поселке Куда Хомутовского муниципального образования было отловлено 35 собак. Сейчас они помещены в карантинное отделение и проходят обследования.

По словам Вячеслава Славина, отлов бродячих собак в той зоне необходим, поскольку они могут стать переносчиками этого вируса, подхватывая его на лапы и шерсть. Для человека вирус африканской чумы опасности не представляет.

Фото с сайта питомника "К-9".

  • Трусова Галина
Метки: Общество, Безопасность, Африканская чума свиней, Животные, Иркутский питомник К-9, Славин Вячеслав, Иркутский район
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