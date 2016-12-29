Бродячие собаки напали на девушку в Иркутске

Стая бродячих собак набросилась на 17-летнюю девушку на одной из улиц в районе центрального парка культуры и отдыха в Иркутске 29 декабря 2016 года. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, пострадавшая получила множественные укусы и обратилась в травмпункт. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации города по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото из архива "Байкал Инфо".