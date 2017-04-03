БрАЗ планирует на 20% снизить выбросы в течение пяти лет

На Братском алюминиевом заводе побывали участники экологической конференции «Охрана окружающей среды на современном этапе». Как сообщает 3 апреля 2017 года пресс-служба БрАЗа, гостям рассказали о реализации экологической программы, они побывали на основном производстве, оценили внедрение новой технологии выпуска алюминия «Экологический Содерберг», увидели современную обрабатывающую технику.

Внедряемые на БрАЗе высокоэффективные газоочистки позволяют улавливать до 99,8% фтористых соединений. На площадке предприятия уже введено в эксплуатацию пять таких установок, в 2017 году планируется монтаж еще одной газоочистки. В дальнейшем братским металлургам предстоит дополнительно запустить девять аналогичных установок и модернизировать действующее газоочистное оборудование.

«Для Братского алюминиевого завода готовые технические решения должны позволить в течение пяти последующих лет снизить выбросы на 20%, - отметил директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности РУСАЛа Иван Ребрик. - Изменяя технологию, мы планируем организовать и сеть мониторинга за экологическим эффектом модернизации».

Как рассказал участникам конференции управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин, ежегодно в природоохранную деятельность металлурги вкладывают серьезные средства. В 2017 году на экологические проекты предприятия запланировано более 1,2 млрд рублей.

«Я не первый раз на этом предприятии, - отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Нина Абаринова. - Каждый раз, посещая цеха, отмечаю всё новые изменения к лучшему. Не преувеличиваю нисколько. На БрАЗе существенно повысилась культура производства и улучшилась технология. Сегодня мы имеем возможность с группой депутатов и представителей федеральных органов власти убедиться в том, что план, заявленный БрАЗом еще в 2015 году, успешно реализуется».

Справка. В работе научно-практической конференции «Охрана окружающей среды на современном этапе» приняли участие депутаты Государственной думы и Законодательного собрания Иркутской области, представители предприятий, общественности, государственных контролирующих органов, ученые. В рамках экологической конференции было предусмотрено посещение промышленных предприятий Братска.

Фото пресс-служба ОК РУСАЛ.