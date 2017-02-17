БрАЗ и ИркАЗ выпустили больше алюминия в IV квартале 2016 года, чем кварталом ранее

Братский и Иркутский алюминиевые заводы выпустили больше алюминия в четвёртом квартале 2016 года, чем кварталом ранее. Как сообщает 16 феваряля 2017 года пресс-служба ОК РУСАЛ, в IV квартале 2016 года на БрАЗе была выпущено 254 тыс. тонн алюминия, что на 1,1% превышает показатель предыдущего квартала. Иркутский алюминиевый завод в IV квартале прошлого года произвёл 105 тыс. тонн металла, это на 0,5% больше по сравнению с третьим кварталом. Всего за 2016 год на БрАЗе произведено 1 005 тыс. тонн алюминия, на Иркутском алюминиевом заводе - 415 тыс. тонн.

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет и другие результаты операционной деятельности компании в четвертом квартале и в 2016 году. Объем производства алюминия в четвертом квартале 2016 года составил 930 тыс. тонн, увеличившись на 1% по сравнению с третьим кварталом 2016 года. На заводы компании, расположенные в Сибири, пришлось 94% от общего объема выпуска алюминия. Коэффициент загрузки мощностей составил в среднем 95%.

Объем реализации алюминия в четвертом квартале 2016 года составил 922 тыс. тонн, снизившись на 6,0% по сравнению с третьим кварталом 2016 года. Продукция с добавленной стоимостью (ПДС) составила 405 тыс. тонн в общем объеме реализации. Динамика реализации алюминия в отчетном квартале в основном объясняется эффектом высокой базы в предыдущем квартале и сезонным увеличением объема продукции, находящейся в транзите, которая будет реализована в следующем периоде.

Средняя цена реализации алюминия в четвертом квартале 2016 года выросла на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом – до 1 799 долларов США за тонну, что связано с ростом средней цены алюминия на LME с учетом котировального периода по сравнению с третьим кварталом 2016 года на 2,7% – до 1 648 долларов США за тонну. Средняя реализованная премия в четвертом квартале 2016 года составила 151 доллар США за тонну.

Объем производства алюминия в 2016 году составил 3 685 тыс. тонн, увеличившись на 1,1% по сравнению с 2015 годом.

Объем реализации алюминия в 2016 году составил 3 818 тыс. тонн, увеличившись на 4,9% по сравнению с 2015 годом. Рост в основном связан с реализацией алюминия, произведенного на Богучанском алюминиевом заводе. Реализация продукции с добавленной стоимостью выросла в 2016 году на 6,7% по сравнению с предыдущим годом – до 1 677 тыс. тонн. Средняя цена реализации алюминия в 2016 году составила 1 732 доллара США за тонну, снизившись на 13,4% по сравнению с 2015 годом. Снижение средней цены реализации связано с рыночными условиями в 2016 году, существенно отличающимися от 2015 года, а также более низкими премиями и ценами на алюминий на LME в 2016 году по сравнению с предыдущим годом.

Цены на алюминий на LME в феврале 2017 года достигли 1 905 долларов США за тонну, с начала года стабилизировавшись на уровне выше 1 800 долларов США за тонну. Это связано с ростом дефицита металла на рынке (в 2016 году дефицит составил порядка 0,7 млн тонн), в первую очередь в США и Европе, а также с замедлением темпов роста предложения в Китае на фоне существенного увеличения себестоимости производства.

Премии на алюминий на ключевых рынках начали восстанавливаться в конце четвертого квартала 2016 года, увеличившись на 20% в начале 2017 года по сравнению с уровнем октября-декабря 2016 года. Рост премий наблюдался на фоне высокого спроса и снижения предложения в ключевых регионах в связи с сокращением/закрытием мощностей в Северной Америке и Австралии.

В 2016 году мировой спрос на алюминий вырос на 5,5% по сравнению с 2015 годом – до 59,7 млн тонн. Мировой спрос без учета Китая в 2016 году составил 28,3 млн тонн, увеличившись на 3,4% по сравнению с 2015 годом, в то время как в Китае в 2016 году спрос составил 31,4 млн тонн, увеличившись на 7,6% по сравнению с 2015 годом.

Экономика Китая в 2016 году достигла своих целевых показателей, при этом в конце года рост ускорился. Рост китайской экономики оставался относительно устойчивым в четвертом квартале 2016 года, обеспечив достижение целевых показателей роста за год в целом. Рост ВВП Китая в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 6,7%, превысив официальный целевой уровень 6,5%. Индекс деловой активности в производственной сфере Китая (China Caixin Manufacturing PMI) вырос до отметки 51,9 пункта в декабре 2016 года по сравнению с 50,9 в ноябре 2016 года, продемонстрировав отсутствие снижения шестой месяц подряд.

В Северной Америке результаты президентских выборов в США вызвали волну оптимистичных настроений в экономике. Предложенный план увеличения расходов на инфраструктуру привел к росту основных экономических индикаторов в конце 2016 года. Производственный сектор в США завершил 2016 год с высокими показателями, сигнализируя о возможности продолжения роста в 2017 году. Индекс PMI в декабре 2016 года составил 54,7 пункта, свидетельствуя о самом сильном росте почти за два года, в основном в результате растущего спроса на внутреннем рынке, в то время как недавнее укрепление доллара оказало негативное влияние на экспорт.

В странах еврозоны производственный сектор также завершил 2016 год на высокой ноте. Индекс PMI в декабре 2016 года достиг значения 54,9. Улучшение показателей в еврозоне в основном связано с ускорившимся ростом производства и размещением новых заказов, при этом темпы роста в обоих случаях соответствовали или были близки к показателям самого динамичного роста с начала 2011 года.

Экономика Японии в конце 2016 года показала уверенный рост. Значительно восстановились объемы экспорта и промышленного производства на фоне резкого снижения курса йены и укрепляющегося мирового спроса. Индекс PMI достиг значения 52,4 пункта в декабре 2016 года по сравнению с 51,3 в ноябре 2016 года, свидетельствуя о быстром улучшении условий в производственном секторе Японии.

Хотя в целом в 2016 году основные показатели российской экономики продолжили снижение, во втором полугодии индекс PMI продемонстрировал рост, достигнув в ноябре-декабре 2016 года 53,7 пункта, что является самым высоким показателем за 69 месяцев. Относительно дешевый рубль позволяет российским производителям оставаться конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках.

Мировой объем производства алюминия вырос на 3,6% в 2016 году по сравнению с прошлым годом – до 59 млн тонн.

По данным Международного института алюминия и аналитического агентства CRU, мировое производство первичного алюминия без учета Китая в 2016 году выросло на 2,2% – до 26,7 млн тонн в основном в результате роста в странах Азии и Восточной Европы. По данным агентства Aladdiny, производство алюминия в Китае в 2016 году составило 32,3 млн тонн, увеличившись на 5,5% в результате запуска новых мощностей в четвертом квартале 2016 года.

Несмотря на запуск в Китае в 2016 году 4 млн тонн новых мощностей и возобновление производства на некоторых ранее остановленных заводах, ожидается, что на рынке Китая будет наблюдаться умеренный профицит. При этом остается высоким риск возникновения дефицита в результате введения новых экологических мер, направленных на сокращение выбросов, и сокращения ввода новых мощностей аналогично тому, как это происходит в стальной отрасли.

В 2017 году производство алюминия в Китае будет находиться под давлением в связи с существенным ростом издержек, изменениями в природоохранном законодательстве и реализацией реформы предложения.