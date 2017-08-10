Братская спортсменка завоевало золото чемпионата мира по баскетболу

Братская спортсменка Валентина Кожухарь завоевала золотую медаль на чемпионате мира по баскетболу до 19 лет, который прошел в Италии. Как 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области, в женской сборной России Валентина занимает позицию центрового игрока. В финале россиянки обыграли американок со счетом 86:82. В матче за третье место сборная Канады переиграла команду Японии со счётом 67:60. Для российской сборной это золото первое в истории чемпионатов мира среди девушек до 19 лет.

Валентина Кожухарь начала заниматься баскетболом с 9 лет в Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Братска под руководством тренера высшей категории Светланы Колосовской. «В 2013 году на первенстве России в Томске ее заметили московские специалисты и пригласили к себе. Сейчас Валентина играет за дублирующий состав команды из Суперлиги «Динамо-Курск»», – рассказала Светлана Колосовская.