Братск сможет расселить еще 17 тыс. кв. метров аварийного жилья только в 2018 году

В Братске 17 тысяч квадратных метров жилья, построенного для переселения людей из аварийных домов, будет сдано лишь в 2018 году. Об этом 4 декабря 2017 года сообщила пресс-служба регионально правительства со ссылкой на первого заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Виктора Бровко. Накануне вместе с депутатами Законодательного собрания региона представители минстроя посетили Братск, осмотрели строительные площадки.

В Братске аварийный жилищный фонд составляет 151,9 тыс. кв. м, общее количество расселяемых жилых помещений – 4104, число жителей – 9772. На данный момент переселено 6393 граждан (65%) из 96,5 тыс. кв. м (64%), не расселенными остаются 69,5 тыс. кв. м. Власти муниципалитета проводят работы по оформлению жилых помещений в собственность и заключению договоров с гражданами и их переселению. До конца года планируется построить еще более 34 тыс. кв. м жилья и ввести в эксплуатацию 12 домов.

«Сейчас уже совершенно очевидно, что до конца этого года ряд домов не будет построен – речь о 17 тысячах квадратных метров, которые начинал возводить застройщик «Стройспецгрупп». На него заведено уголовное дело. Муниципалитет заверял, что всё успеют, в том числе на совещании, которое проходило под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. Но когда осталось меньше месяца до конца срока, все вынуждены констатировать – понадобиться еще несколько месяцев на завершение работ. На данный момент усилиями правительства региона на объекты заведен другой подрядчик, дополнительно выделено финансирование», – пояснил Виктор Бровко.

Фото с сайта правительства Иркутской области.