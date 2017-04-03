Братск присвоил дворцу детского и юношеского творчества имя Евгения Евтушенко

Предложение о присвоении дворцу детского и юношеского творчества в Братске имени Евгения Евтушенко одобрено 3 апреля 2017 года на аппаратном совещании в администрации города, сообщает пресс-служба. Документы на присвоение ДДиЮТ переданы в городской департамент образования. Кроме этого, в ближайшие дни в городском муниципальном транспорте начнется ежедневная трансляция самых известных стихов поэта.

Вот как прокомментировал Сергей Серебренников: «Евгений Евтушенко много раз бывал в Братске. Поэмой "Братская ГЭС" он прославил тех, кто её стоил, - кто строил промышленную столицу Сибири. Город в тайге появился всего лишь за несколько десятилетий. Стихи Евтушенко – это памятник людям, которые выполняли тяжелую работу, и ничего героического в этом не находили».