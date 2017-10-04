Братск может не успеть достроить пять домов для переселенцев

Строительные площадки в Братске, где возводятся дома для переселения людей из аварийного жилья, посетил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Как 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, он вместе с председателем правительства области Русланом Болотовым приехал в город, чтобы проверить насколько исполняется указ президента о переселении людей. Переселение из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года, должно было завершиться 1 сентября текущего года. Братск не справился с этим заданием в силу как объективных причин, связанных с большим объёмом ветхого жилого фонда, так и недоработок местных властей. По заключительному этапу программы переселения 2016-2017 годов в Братске необходимо ликвидировать 92,3 тыс. кв. м, но пока расселено лишь 1,5 тыс. кв. м. Кроме того, существуют долги по предыдущим этапам программы.

Сергей Меняйло посетил объекты, готовые для переселения граждан, а также строящиеся, которые мэрия Братска обещает сдать до конца года. Однако, по информации министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, существуют риски срыва сроков завершения строительства пяти многоквартирных домов общей площадью более 17 тыс. кв. м. «Задаю вопрос: сколько людей сегодня не хватает, сколько нужно завтра, послезавтра? Если вы это поймёте, то следующий вопрос будет: где взять этих людей?» – сказал полпред.

Сроки срывает застройщик, с которым мэрия города не только не планирует расторгнуть контракт, но просит у областного правительства дополнительные 94 млн рублей для оказания финансовой помощи этой организации. «План строительных работ должен быть настольным документом для заказчиков с ежедневным контролем каждого пункта, по которым есть отставания. Без принятия решений, как это отставание наверстать, вы в срок эти объекты не сдадите. Надо организовывать работу, это не стоит денег. Вы подведёте город, город подведёт область, самое главное, вы подведёте людей – им обещали, что они будут переселены. Это поручение президента», – подчеркнул Сергей Меняйло.

Анализ сложившейся ситуации полпред намерен провести сегодня вечером на специальном совещании.

Фото с сайта правительства Иркутской области.