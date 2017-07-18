Братск и Шелехов поборются за грант РУСАЛа на благоустройство

ОК РУСАЛ объявил о начале второго этапа грантового конкурса в рамках экологического марафона «Зеленая волна». Жителей 14 городов присутствия компании приглашают продолжить участие в озеленении и благоустройстве дворов, скверов, улиц, пешеходных аллей, а также площадок на территориях организаций и учреждений. Как сообщает 18 июля 2017 года пресс-служба РУСАЛа, лучшие проекты поддержат грантами на сумму до 10 тыс. рублей, которые можно будет направить на приобретение саженцев и необходимого садового инвентаря.

Конкурсные заявки принимают до 10 августа на сайте http://grants.fcsp.ru. Высадка саженцев запланирована с 10 сентября по 15 октября 2017 года. География грантового конкурса: Ачинск, Братск, Бокситогорск, Волгоград, Кандалакша, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноярск, Надвоицы, Новокузнецк, Саяногорск, Североуральск, Шарыпово, Шелехов.

Напомним, за первый этап «Зеленой волны» в мае-июне 2017 года жители городов присутствия РУСАЛа высадили сотни саженцев различных деревьев и кустарников. Например, в Ачинске появился зеленый лабиринт, в Братске на ул. Муханова – рокарий, в Краснотурьинске – ароматный мини-сад, а в Каменске-Уральском – Малиновая аллея. Горожане благоустроили дворы и парки, площадки около детских садов, школ, поликлиник, молодежных и культурных центров. Всего было реализовано 27 проектов на общую сумму 263 тыс. рублей.

«Конкурс «Зеленая волна» нашел большой отклик среди горожан: на первом этапе мы приняли к рассмотрению более 300 проектов, – отметила исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова. - Предложенные инициативы касались не только преображения уличных пространств, но и проведения различных просветительских и образовательных мероприятий, экологических акций, праздников двора и др. Это подтверждает то, что активные жители, реализуя подобные проекты, стремятся обратить внимание своих семей, друзей и соседей на вопросы экологии, создания городских ландшафтов, а также привлечь новых единомышленников».

Справка. Конкурс проектов по озеленению и благоустройству городов реализуется в рамках экологического марафона РУСАЛа «Зеленая волна», который проходит под эгидой Года экологии в РФ в городах присутствия компании. Марафон включает в себя акции по посадке деревьев, субботники, уборку берегов рек, а также экологические мастер-классы, познавательные лекции и конкурсы.